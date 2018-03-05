Son dakika! Esenyurt Belediyesinin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. Binada bir kişinin eşini vurarak intihar ettiği öne sürüldü.

Esenyurt Belediyesinin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Binada bir kişinin eşini vurarak intihar ettiği öne sürülürken inceleme sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: haberinburada