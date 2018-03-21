ESENYURT'TA FABRİKAYA SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikaya yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI
Esenyurt Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasında işten çıkarılan iki kadınla ilgili konuşmak için şirkete giden A.B. adlı kişi belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'a Mitroviç Müjdesi! Club Brugge Bonservisini Alıyor
- Türk Futbolcu, Tek Cümlesiyle Taraftarın Gözündeki Değerini Sıfırladı
- Beşiktaş, Ünlü Spor Adamı Beiersdorfer'le Anlaşamadı
- Fenerbahçe Doğuş Koçu Obradovic: Maccabi Maçından Sonra 1 Saat Uyudum
- Galatasaray Başkanı Cengiz: Tudor, Kulübe 7,5 Milyon Tl'lik Dava Açtı
DÜNYA HABERLERİ
- 19 Yıl Önce Kayboldu, 1 Dolarlık Banknotta Bıraktığı Not Bulundu
- İsrail Ordusu, 2007'de Suriye'de Hava Saldırısı Düzenlediğini Doğruladı
- Abd'de 2 Kişinin Öldüğü Bombalamaların Şüphelisi Öldürüldü
- Şişme Kadın Genelevine Tepkiler Büyüyor, Son Kararı Belediye Verecek
- Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
Bu Haberle İlgili Yorumlar