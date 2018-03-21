İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikaya yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Gerçekleşen saldırıda 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI

Esenyurt Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tekstil firmasında işten çıkarılan iki kadınla ilgili konuşmak için şirkete giden A.B. adlı kişi belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Silahlı saldırgan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: haberinburada