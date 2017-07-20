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Esenyurt'ta Günlük Kiralık Daire Operasyonu
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Esenyurt'ta Günlük Kiralık Daire Operasyonu

ESENYURT'TA GÜNLÜK KİRALIK DAİRE OPERASYONU

Esenyurt'taki bir sitede günlük kiralanan bazı evlere yönelik düzenlenen operasyonda, 11'i kadın 21 şüpheli fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Esenyurt'ta Günlük Kiralık Daire Operasyonu(9/10)5

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, günlük kiralanan evlere yönelik çalışma kapsamında, bir sitedeki 15 eve operasyon düzenledi.

FUHUŞ VE FUHUŞA ARACILIK

Operasyonda, arasında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11'i kadın 21 kişi, fuhuş yaptığı, fuhuşa aracılık ettiği ve hakkında arama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 1 av tüfeği, 1 satır, 1 döner bıçağı ve çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

EV SAHİPLERİNE 11 BİN PARA CEZASI

Belediye ekipleri de kontratsız kiralama yapan mülk sahiplerine daire başına 11 bin lira para cezası keserek, söz konusu evleri mühürledi.

İŞLEMLERİN ARDINDAN SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yabancı uyruklu şüphelilerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği, diğerlerinin ise savcılığa sevk edileceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Esenyurt  Ta  Günlük  Kiralık  Daire  Operasyonu    haber

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