ESENYURT'TA REHİNE KRİZİ! 2 KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta üzerine benzin döküp kendisini yakmaya çalışan saldırgan börekçide iki kişiyi rehin aldı.
Esenyurt'ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılık Dosyayı Raftan İndirdi! 28 Şubat'ın Sivil Ayağına Soruşturma
- Uyum Paketinde Sürpriz Madde! Erdoğan'ın Bir Engeli Daha Kalkıyor
- Burası Türkiye! Baharda Lapa Lapa Kar Yağdı, Sürücüler Yolda Kaldı
- Bodrum'un Ünlü Gece Kulübünün Sahibi, Avukat Cinayetinden Gözaltında
- Eski Bakan'ın Öldürüldüğü Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar