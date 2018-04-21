Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta üzerine benzin döküp kendisini yakmaya çalışan saldırgan börekçide iki kişiyi rehin aldı.

Esenyurt'ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.

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Kaynak: haberinburada