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Esenyurt'ta rehine krizi! 2 kişi kurtarılmayı bekliyor

ESENYURT'TA REHİNE KRİZİ! 2 KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR

Son Dakika! İstanbul Esenyurt'ta üzerine benzin döküp kendisini yakmaya çalışan saldırgan börekçide iki kişiyi rehin aldı.

Tarih : 21 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : Esenyurt'ta Rehine Krizi! 2 Kişi Kurtarılmayı Bekliyor(8/10)4

Esenyurt'ta alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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