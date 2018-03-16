Olay önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt'ta lüks bir site içerisinde ve önünde yaşanmıştı. UBER uygulaması ile Aksaray'da turist kadınlar tarafından çağrılan sürücü Bekir Çetinkaya, yolcularını alıp Esenyurt'taki bir siteye geldi. Yolcuları bırakacağı esnada sürücü koltuğunun yanındaki koltuğa kapıyı açıp ismini bilmediği bir vatandaş oturdu. İlk etapta yanına oturan adamı yolcuların tanıdığı sanan Çetinkaya, kısa süre sonra yanındaki kişinin kendisi tehdit etmesiyle karşı karşıya kaldı. Yaşanan olay sonrası, bir süre sonra kalabalıklaşan şahıslar, Çetinkaya'ya sözlü olarak müdahale etmeye ve tehdit etmeye başladı. Yaşanan olayları ise Uber sürücüsü cep telefonu ile kaydetti.

"ARABAMA BİNİP BENİ OTOPARKTAN DIŞARI ÇIKARMAK İSTEDİ"

Çetinkaya yaşadığı korkuyu ve o anları ilk kez anlattı. Çetinkaya, sitenin önüne geldikten sonra ellerinde poşet olan yolcuların kendisinden sitenin içine girmesinin istediği söyleyerek, "Sitenin kapalı otoparkına girdik. Lokasyona ulaştığımız için hanımlar indiler. Ön kapıyı açarak bana ücret ödemek için fiyat sordular. Tam o esnada arkada erkek belirdi. Ben ne olduğunu anlamadan bir anda ön kapıdan gelerek aracın içerisine yanıma oturdu. Ben hanımlarla ilgili olası bir sorun olabileceğini düşündüm, Uber olayı olabileceği aklıma gelmedi. Bu arada hanımlar o adama 'Ne yapıyorsun' falan dediler. Ben de yanıma oturan o kişiye İngilizce olarak yardımcı olabilir miyim problem ne dedim. Sonra döndü bana yanımda otururken, ' Sen Uber değil misin? Yasak olduğunu bilmiyor musun? Hadi sür buradan beraber çıkacağız' diyerek tehdit etmeye başladı. Ben araçtan indim Allah'tan o hanımlar bağırmaya falan başladılar kişi de tedirgin olup araçtan indi ve kapının önünde beni beklediğini dışarıda hesap soracağını söyledi. Ben de turistlere o adamı tanıyıp tanımadıklarını sordum bu kim dedim onlarda bana polis çağır dediler. Ben de 155'i arayıp durumu bildirdim" dedi.

"SENİ ŞU AN VURABİLİRİM"

Otoparktan çıktıktan sonra turistlerden birisinin kendisine çıkış kapısına kadar eşlik ettiğini belirterek, " Tam sitenin çıkış kapısına geldiğim zaman gördüm ki güvenlik kapısının orada bariyerlerin önüne bir ticari taksi getirmişler. Taksi orayı kapatmış, zaten güvenlik de bariyeri açmıyor. Orası da kalabalıklaşmış, bana saldırmak ve dövmek için bekliyorlar. Oraya geldiğimde tehdit etmeye başladılar beni. Aklıma hemen cep telefonu ile kayıt almak geldi. O kişi tekrar yanıma geldi benim arabama gelip tehdit eden, Ubercilerin vurulduğunu taksicilerin Ubercileri vurduğunu kendisi de şu an beni vurabileceğini söyledi. Alttan aldım, yanımdaki yabancı bayan bağırıyordu. Telefonumu kaldırınca video çekiminden rahatsız olduklarını fark ettim kendimi güvene almak için tekrar otoparka geri geri gittim. Yasal sürecimizi başlattık sağ olsun Uber destek oluyor. Takip edeceğiz. Tanıdıkları arama yolunu seçtim. Otopark'ta benim yanıma doğru gelip tacizlerine devam ettiler. 3 hanım arada beni ve arabamı korumaya çalışıyorlardı. Kapıya geldim baktım taksi çekilmişti oradan. Bu seferde arkamdan bir beyaz araçla takip edildim. Yanıma kadar geldiler el kol hareketleri yapıyorlardı. Can güvenliğimi sağlamak için en yakındaki bir benzin istasyonuna girdim. Burada bir süre bekledim" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada