ESENYURT'TAKİ ÇİFTE İNFAZDAN KATİL KOCA ÇIKTI
İstanbul'da, 4 çocuk annesi Süphan Atasayar ile Ali Yılmaz sokak ortasında kurşunlayarak öldüren kişi 4 yıldır aranan koca Mehmet Ali Atasayar olduğu ortaya çıktı.
Esenyurt, Yenikent Mahallesi, 479'uncu sokakta dün Sabah yaşanan olayda 37 yaşındaki Süphan Atasayar ve 42 yaşındaki Ali Yılmaz kirada yaşadıkları evden çıktıktan bir süre sonra kurşunların hedefi oldu. Olay yerinde hayatını kaybeden ikiliyle ilgili Istanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Cinayet Masası dedektifleri ikilinin birlikte yaşadığını belirledi. Araştırmalar derinleştirilince, Süphan Atasayar'ın 4 çocuk annesi olduğu kocasının ise Mehmet Ali Atasayar olduğu belirlendi. Ali Yılmaz'ın ise karısını terk ederek Süphan Atasayar'la Erzurum'dan İstanbul'a kaçtığı anlaşıldı.
İkilinin akrabaları mercek altına alındı. Süphan Atasavar'ın kocası Mehmet Ali Atasayar'ın 4 yıl önce kız kardeşiyle birlikte olduğu iddia edilen Gürcan Can'ı öldürdüğü oraya çıktı. Kızkardeşinin görüştüğü iddiaları üzerine Can'ı öldüren Mehmet Ali Atasayar'ın firari olduğu belirlendi. Şüpheliler Mehmet Ali Atasayar'ın üzerine yoğunlaştı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler saldırganın Mehmet Ali Atasayar olduğunu kesinleştirdi. Saldırganın İki elinde tabancalarla çifte saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
kaynak:milliyet
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