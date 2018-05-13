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Eşi sürpriz yaptı, ünlü isimler geceye akın etti

EŞİ SÜRPRİZ YAPTI, ÜNLÜ İSİMLER GECEYE AKIN ETTİ

Ünlü sunucu Esra Erol, eşinin düzenlediği doğum günü partisinde, yeni yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla kutladı. Erol'a getirilen hediyeler ise arabasının bagajına sığmadı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Eşi Sürpriz Yaptı, Ünlü İsimler Geceye Akın Etti(5/10)1

Önceki akşam Esra Erol doğum gününü Nişantaşı'nda bir mekanda kutladı. Partiye aralarından Bergüzar Korel, Ercan Saatçi, Mustafa Sandal, Bengü ve çok sayıda ünlü sima katıldı.

HEDİYELER SIĞMADI

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Erol'a gelen doğum günü hediyeleri arabasına sığmadı.

"KAFA DİNLEMEK İSTEDİK"

Parti sonrası Esra Erol: "Bugün sevdiğim insanlarla bir arada olup kafa dinlemek istedik. Güzel geçti. Şarkılar söyledik, şakalar yaptık anılarımızı paylaştık… 36 yaşıma girdim ve yeni yaşımdan eşim, çocukları, sevdiklerim için sağlık diledim" dedi.

ESRA EROL'A ÇOCUKLARINDAN SÜRPRİZ

Esra Erol'a geçtiğimiz yıl doğum gününde çocukları İdris Ali ve Ömer tarafından bir video yapılmış ve sunucusu olduğu programda yayınlanmıştı. Erol çocuklarından gelen bu hediye karşısında gözyaşlarını tutamamıştı.

İşte Esra Erol'un doğum gününden kareler....

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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