EŞİ YAĞMUR SARIOĞLU İSTEDİ, SABRİ SARIOĞLU GÖZTEPE İLE ANLAŞTI
Eşi Yağmur Sarıoğlu'nun istediğini dikkate alan Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
15 YIL GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ
15 yıl boyunca Galatasaray forması giyen Sabri, burada 479 maçta forma giyerken 6 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 5 Süper Kupa Şampiyonluğu olmak üzere 15 kupa kazanma başarısı gösterdi.EŞİ YAĞMUR SARIOĞLU MURADINA ERDİ
Tecrübeli oyuncunun eşi Yağmur Sarıoğlu, Sabri'nin Kayserispor'a değil de Göztepe'ye gitmesini istemişti. Böylece muradına ermiş oldu.
Kaynak: haberinburada
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