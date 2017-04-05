Eşiyle geçtiğimiz aylarda boşanan ünlü şarkıcı Melanie Brown'un mahkeme ifadelerinde, eşinin kendisini başka bir kadınla ilişkiye zorladığı ve eşinin dadısıyla ilişkisi olduğu yer aldı.



İngiliz oyuncu ve Spice Girls'ün Mel B. lakabıyla bilinen 41 yaşındaki üyesi Melanie Brown, 10 yıllık eşi Stephen Belafonte ile geçtiğimiz ay boşandı. Boşanma davasında Melanie Brown'un eşi hakkındaki sarsıcı iddiaları basına sızdı.







İLİŞKİ SIRASINDA KAYDA ALMIŞ







Daily Mail'in haberine göre Melanie Brown, eşinin cinsel ilişki sırasında kendisini kayda aldığını, daha sonra toplu cinsel ilişkiyi kabul etmesi için kayıtlarla tehdit edildiğini öne sürdü.







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