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Eşini Aldatan Sunucu Murat Başoğlu'ndan Pes Dedirten Savunma: Kadını Tanımıyorum

EŞİNİ ALDATAN SUNUCU MURAT BAŞOĞLU'NDAN PES DEDİRTEN SAVUNMA: KADINI TANIMIYORUM

14 yıllık eşini teknede aldatırken yakalanan Murat Başoğlu, skandal bir savunma yaptı. Başoğlu, "Yanımdaki kadını tanımıyorum." dedi.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 08:10
Puan Ver : Eşini Aldatan Sunucu Murat Başoğlu'ndan Pes Dedirten Savunma: Kadını Tanımıyorum(9/10)5

Sunucu Murat Başoğlu Bodrum'da teknede bir kadınla öpüşürken görüntülenmişti. Bu kadının Murat Başoğlu'na ait spor salonunda fitness hocası olan yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu söylendi. Ancak Başoğlu, iddiaları yalanlayıp "O değil, kadını tanımıyorum." ifadelerinde bulundu.

"KADINI TANIMIYORUM, EŞİM YANIMDA"

Murat Başoğlu şu ifadelere yer verdi: O kadın yeğenim Burcu değil, birileri benzetmiş. ayrıca Burcu evli. Ben abime ne diyeceğim şimdi? O kadınla teknede yaşadığımız 2 saatlik bir şeydi. Öpüştüğüm o kadını tanımıyorum. Adını bile hatırlamıyorum. Büyük hata yaptım. Bedelini ödüyorum. Eşim Hande yanımda. Burcu Başoğlu Kabadayı ve 14 yıllık evli olan Hande-Murat Başoğlu çifti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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