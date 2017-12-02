EŞİNİ ÇOCUK İÇİN İKNA EDEN SERDAR, SOKAK ORTASINDA AŞKA GELDİ
2018 yılı içerisinde çocuk özlemine son vereceği yönünde haberler çıkan Serdar Ortaç, Ortaköy'de eşi Chloe Loughnan'ı sokak ortasında öpücüklere boğdu.
Geçtiğimiz günlerde "Elim ayağım tutmuyor" şeklindeki açıklaması ile hayranlarını üzen Serdar Ortaç ile model eşi Chloe Loughnan, önceki gece Ortaköy Ruby çıkışı adeta aşk tazeledi.
BİRBİRLERİNE SARILIP ÖPÜŞTÜLER
Dostlarıyla birlikte eğlenceye çıkan Serdar-Chloe Loughnan Ortaç çifti, mekan çıkışı birbirlerine sarılıp öpüştü.
KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Çevredekilere aldırış etmeden sokak ortasında aşka gelen ikili, mutluluklarıyla düşman çatlattı.
ÇOCUK HAYALİ GERÇEK OLUYOR
Çocuk isteyen ünlü popçunun eşi Chloe Loughnan'ı ikna ettiği ve 2018 yılında bu hayalini gerçekleştireceği yönünde haberler çıkmıştı.
İkili böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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