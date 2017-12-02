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Eşini çocuk için ikna eden Serdar, sokak ortasında aşka geldi

EŞİNİ ÇOCUK İÇİN İKNA EDEN SERDAR, SOKAK ORTASINDA AŞKA GELDİ

2018 yılı içerisinde çocuk özlemine son vereceği yönünde haberler çıkan Serdar Ortaç, Ortaköy'de eşi Chloe Loughnan'ı sokak ortasında öpücüklere boğdu.

Tarih : 02 Aralık 2017, 11:30
Puan Ver : Eşini Çocuk İçin İkna Eden Serdar, Sokak Ortasında Aşka Geldi(7/10)3

Geçtiğimiz günlerde "Elim ayağım tutmuyor" şeklindeki açıklaması ile hayranlarını üzen Serdar Ortaç ile model eşi Chloe Loughnan, önceki gece Ortaköy Ruby çıkışı adeta aşk tazeledi.

BİRBİRLERİNE SARILIP ÖPÜŞTÜLER

Dostlarıyla birlikte eğlenceye çıkan Serdar-Chloe Loughnan Ortaç çifti, mekan çıkışı birbirlerine sarılıp öpüştü.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Çevredekilere aldırış etmeden sokak ortasında aşka gelen ikili, mutluluklarıyla düşman çatlattı.

ÇOCUK HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Çocuk isteyen ünlü popçunun eşi Chloe Loughnan'ı ikna ettiği ve 2018 yılında bu hayalini gerçekleştireceği yönünde haberler çıkmıştı.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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