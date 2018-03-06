Ordu'da evde kocasını yabancı uyruklu bir kadınla yakalayan kadın, sinir krizi geçirip kavga çıkardı. Çıkan arbedede kırılan camla kocası ve komşusu yaralandı.

Ordu'da kocasını başka bir kadınla yakalayan kadın, sinirlenip kavga edince 2 kişi yaralandı.

KOCASINI YABANCI UYRUKLU KADINLA YAKALADI

Şahincili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, P.K. (33), kocası M.K.'yı (34) evde yabancı uyruklu bir kadınla yakaladı. Sinir krizi geçiren P.K., kocası ve diğer kadına saldırdı.

ÇIKAN ARBEDEDE KOCA VE KOMŞU YARALANDI

Bu sırada olay yerine gelen komşu M.K. (23), kavgayı ayırmak için içeri girdi. Çıkan arbedede camların kırılması sonucu, koca M.K. ve komşu M.K. vücudunun çeşitli bölgelerinden hafif şekilde yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: haberinburada