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eşini öldürüp başında ağlayan sanık hakkında karar

EŞİNİ ÖLDÜRÜP BAŞINDA AĞLAYAN SANIK HAKKINDA KARAR

Antalya'da çocuklarını görme bahanesiyle parkta buluştuğu eşini tüfekle vurduktan sonra "Ne olur ölme" diyerek başında ağlayan sanık, yargılandığı davada 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 14:13
Puan Ver : Eşini Öldürüp Başında Ağlayan Sanık Hakkında Karar(9/10)9


Antalya'da çocuklarını görme bahanesiyle parkta  buluştuğu eşini silahla vurduktan sonra "Ne olur ölme" diyerek başında ağlayan  sanık, yargılandığı davada 18 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.



Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Seçkin Sarıkurtbay ile taraf avukatları katıldı.



Son savunması alınan sanık Sarıkurtbay, pişman olduğunu ve eşini  öldürme niyetinin bulunmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.



Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse  çarptırdığı sanığın cezasını haksız tahrik ve takdiri indirimle 17,5 yıla  düşürdü. Sanık Sarıkurtbay, ruhsatsız silah kullanmaktan da bir yıl 3 ay hapse  mahkum edildi.



 



kaynak:milliyet








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