EŞİNİ ÖLDÜRÜP BAŞINDA AĞLAYAN SANIK HAKKINDA KARAR
Antalya'da çocuklarını görme bahanesiyle parkta buluştuğu eşini tüfekle vurduktan sonra "Ne olur ölme" diyerek başında ağlayan sanık, yargılandığı davada 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya'da çocuklarını görme bahanesiyle parkta buluştuğu eşini silahla vurduktan sonra "Ne olur ölme" diyerek başında ağlayan sanık, yargılandığı davada 18 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Seçkin Sarıkurtbay ile taraf avukatları katıldı.
Son savunması alınan sanık Sarıkurtbay, pişman olduğunu ve eşini öldürme niyetinin bulunmadığını belirterek, tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanığın cezasını haksız tahrik ve takdiri indirimle 17,5 yıla düşürdü. Sanık Sarıkurtbay, ruhsatsız silah kullanmaktan da bir yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar