

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi'ndeki bağ evlerine giden Salih (50) ve Güner Ş. (46) çifti, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.







Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih Ş, eşini bıçakladı.







Bağ evinden ayrılan Salih Ş, eşinin yakınlarını arayarak "Güner'i öldürdüm. Şimdi eve gidip intihar edeceğim." dedikten sonra merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine gitti. Salih Ş, burada silahla intihar etti.







kaynak:milliyet