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eşini öldürüp intihar etti

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Bursa'nın Kestel ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti.

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:43
Puan Ver : Eşini Öldürüp İntihar Etti(9/10)6


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi'ndeki bağ  evlerine giden Salih (50) ve Güner Ş. (46) çifti, henüz belirlenemeyen nedenle  tartışmaya başladı.



    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih Ş, eşini bıçakladı.



    Bağ evinden ayrılan Salih Ş, eşinin yakınlarını arayarak "Güner'i  öldürdüm. Şimdi eve gidip intihar edeceğim." dedikten sonra merkez Yıldırım  ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine gitti. Salih Ş, burada silahla intihar  etti.



 



kaynak:milliyet








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