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Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor
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Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor

EŞİNİN BİLEZİKLERİNİ BOZDURUP ŞİRKET KURDU, ŞİMDİ 6 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Eşinin bileziklerini bozdurarak savunma sanayisi alanında şirket kuran girişimci Zafer Durusoy, 11 yılda şirketini 6 ülkeye ihracat yapan bir işletme konumuna getirdi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 04:00
Puan Ver : Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor(10/10)6

Çok varlıklı bir aileden gelmediğini, çok küçük paralarla bu işe başladığını anlatan Zafer Durusoy, "Kendi kaynaklarım, eşimin bilezikleri gibi çok küçük paralarla bu işe başladık. Devletin başlangıçta sağladığı imkanlar bize çok moral verdi. Kendi başıma kesinlikle yapamazdım." diye konuştu.

"UZAYA GİDECEK CİHAZLARI TEST EDİYORUZ"

Savunma sanayisi ve nano teknoloji alanında çalıştıklarını kaydeden Durusoy, "Toplumda çok bilinmeyen vakumlu sistemler üretiyoruz ve bunların savunma sanayisi üzerine uygulamalarına ilişkin çalışıyoruz. Burada çeşitli cihazlar var. Sanayi ürünlerinin testlerinde kullanılan yan cihazları üretiyoruz. Doğrudan silah yapımlarında yokuz ama sensörler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Durusoy, TÜBİTAK ve Aselsan için uzay simülatörleri de geliştirdiklerini anlatarak, "Bu simülatörlerde ne yapılıyor? Uzaya gidecek olan kamera, mercek ve elektronik cihazlar önce burada test ediliyor. Müşteri, testi geçen ürünün uzayda da çalışacağını biliyor." dedi.

İHRACAT YOLCULUĞU İNGİLTERE İLE BAŞLADI

Firmanın ihracat hikayesini de paylaşan Durusoy, ilk cihazlarını 2008 yılında İngiltere'ye sattıklarını söyledi.

İngiltere'den bir firmadan mal aldıklarını dile getiren Durusoy, "Bizim buradaki mallarımıza yerli katkımız yüzde 75 civarında. Kalanını ithal ediyoruz. Mal aldığımız firma bizi tanıyınca onlara parça sevkıyatına başladık. O firmaya sistem de gönderdik. Bu sektör çok iddialı. Sektörde büyük bir rekabet ve arz fazlası olduğu için bu sektörde mal satmak çok zor. Bugüne kadar Avrupa'da sistematik satışa teşebbüs etmedik ancak bunun hazırlığı içindeyiz." diye konuştu.

Durusoy, İngiltere'nin dışında Mısır Milli Araştırma Merkezine ürün sattıklarını kaydederek, Pakistan, Ürdün, Irak ve Suriye'nin de bu zamana kadar cihaz gönderdikleri ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Yılda 30-40 cihaz üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Durusoy, Avrupa ülkeleri ve ABD'yi ihracat noktasında öncelikli pazarlar olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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