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Eşinin Çığlıklarına Koştu, Karlara Gömülen Adamı Elleriyle Kazarak Kurtardı

EŞİNİN ÇIĞLIKLARINA KOŞTU, KARLARA GÖMÜLEN ADAMI ELLERİYLE KAZARAK KURTARDI

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde yer alan bir kayak merkezine çığ düştü. Karların içine gömülen adam, etraftakilerin çabalarıyla kurtarıldı.

Tarih : 04 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Eşinin Çığlıklarına Koştu, Karlara Gömülen Adamı Elleriyle Kazarak Kurtardı(6/10)2

39 yaşındaki Heather Turning, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki bir kayak merkezinde doğum gününü kutlarken, önce çığ düşme sesini duydu, sonra da bir kadının kocası için yardım çağrısını işitti.

Etraftaki diğer kişilerle birlikte yardıma koşan Heather Turning, adamın kayağının görüldüğü yerde, karı elleriyle kazmaya başladı. Bir süre sonra karın altından adamın kafası çıktı.

CNN International, kadının Cuma günü çektiği videoyu yayımlayarak olayı dünyayla paylaştı.

İKİ GÜNDE İKİ ÖLÜM

Squaw Valley isimli kayak merkezinde yaşanan olayda, karların altında kalan bir başka kişinin öldüğü belirtildi.

Dün de yine Kaliforniya'da yaşanan bir kazada, bir kayakçının karların arasına gömülerek hayatını kaybettiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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