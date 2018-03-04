EŞİNİN ÇIĞLIKLARINA KOŞTU, KARLARA GÖMÜLEN ADAMI ELLERİYLE KAZARAK KURTARDI
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde yer alan bir kayak merkezine çığ düştü. Karların içine gömülen adam, etraftakilerin çabalarıyla kurtarıldı.
39 yaşındaki Heather Turning, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki bir kayak merkezinde doğum gününü kutlarken, önce çığ düşme sesini duydu, sonra da bir kadının kocası için yardım çağrısını işitti.
Etraftaki diğer kişilerle birlikte yardıma koşan Heather Turning, adamın kayağının görüldüğü yerde, karı elleriyle kazmaya başladı. Bir süre sonra karın altından adamın kafası çıktı.
CNN International, kadının Cuma günü çektiği videoyu yayımlayarak olayı dünyayla paylaştı.
İKİ GÜNDE İKİ ÖLÜM
Squaw Valley isimli kayak merkezinde yaşanan olayda, karların altında kalan bir başka kişinin öldüğü belirtildi.
Dün de yine Kaliforniya'da yaşanan bir kazada, bir kayakçının karların arasına gömülerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- O Anlar Kamerada! Küçük Çocuğun Ölümle Dansı Yürekleri Ağza Getirdi
- 15. Kattan Atladı, Burnu Bile Kanamadı
- 40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
- Abd'li Senatör İsrail'in Savaş Planını Açıkladı: Bir Sonraki Savaş Güney Lübnan'da Olacak
- Genç Kız Tacizciyi Önce Dövdü, Sonra Polise Teslim Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar