Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

eşinin fotoğraflarını ınstagram'da paylaşmasına yasak koydu

EŞİNİN FOTOĞRAFLARINI INSTAGRAM'DA PAYLAŞMASINA YASAK KOYDU

Ünlü çift Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi dün objektiflere takıldı. Abazi, gazetecilere "Tolgahan bazı fotoğraflarımı Instagram'da paylaşmamı engelliyor" diyerek dert yandı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:38
Puan Ver : Eşinin Fotoğraflarını Instagram'da Paylaşmasına Yasak Koydu(9/10)9


 Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi dün Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Abazi gazetecilere eşinin koyduğu yasaklardan yakındı. Sayışman ise eşinin bu yakınmalarını esprili dille yanıt verdi.



"TOLGAHAN BAZI FOTOĞRAFLARIMI PAYLAŞMAMA İZİN VERMİYOR"



Oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2008 Miss Globe Kainat Güzeli Almeda Abazi, Amerika Beverly Hills'te 13 Şubat'ta evlenmişti. 5 hafta süren balayından dönen çift önceki akşam Kuruçeşme'deki gece kulübünde görüntülendi. Abazi gazetecilere, "Sosyal medyada paylaşmak istediğim ne fotoğraflar var ama sağolsun Tolgahan izin vermiyor. Bir şekilde aşmaya çalışıyorum" dedi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Eşinin  Fotoğraflarını  Instagram  Da  Paylaşmasına  Yasak  Koydu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER