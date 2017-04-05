

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi dün Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Abazi gazetecilere eşinin koyduğu yasaklardan yakındı. Sayışman ise eşinin bu yakınmalarını esprili dille yanıt verdi.







"TOLGAHAN BAZI FOTOĞRAFLARIMI PAYLAŞMAMA İZİN VERMİYOR"







Oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2008 Miss Globe Kainat Güzeli Almeda Abazi, Amerika Beverly Hills'te 13 Şubat'ta evlenmişti. 5 hafta süren balayından dönen çift önceki akşam Kuruçeşme'deki gece kulübünde görüntülendi. Abazi gazetecilere, "Sosyal medyada paylaşmak istediğim ne fotoğraflar var ama sağolsun Tolgahan izin vermiyor. Bir şekilde aşmaya çalışıyorum" dedi.







kaynak:haberler