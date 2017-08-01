EŞİNİN ISRARLARINA DAYANAMAYAN VOLKAN, FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR
Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sezon sonunda Sarı-Lacivertli ekibe veda edecek.
SEZON SONU GİDİYOR
Tam 15 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, Amerika'da yaşamak isteyen eşinin ısrarı üzerine sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.
MAJOR LİG'DE OYNAYACAK
Kameni ile bu sezon forma rekabeti yaşayacak olan başarılı kaleci, ligin bitmesiyle birlikte MLS takımlarından biriyle anlaşıp kariyerini Amerika'da sürdürecek.
Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 461 maça çıkan Volkan Demirel, 5 kez Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İntihar Eden Emniyet Müdürünün Cenazesine Eşinin Bakışları Damga Vurdu
- Faytoncu, Sıcak Ve Susuzluktan Telef Olan Atı Bırakıp Kaçtı
- Kayısının Başkentinde Ortaya Çıkan Görüntü Tabloları Aratmıyor
- Gizem Çözülüyor! Bu Kazılar Truva Savaşının Tarihine Işık Tutacak
- Sakarya Nehri Kurudu! Binlerce Balık Öldü, Çiftçi Zorda
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Grönland'ı Yutan Mega Tsunami 91 Metreye Ulaştı, 3 Köy Harap Oldu
- Brezilyalı Dolandırıcı, 9 Ay Boyunca 17 Otelde Beş Kuruş Vermeden Yaşamış
- Güney Kore Doğum Oranını Arttırmak İçin 70 Milyar Dolar Harcadı
- Anneye En Güzel Düğün Hediyesi: Sma Hastası Kardeşiyle Dans Etti
- Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar