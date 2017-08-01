Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sezon sonunda Sarı-Lacivertli ekibe veda edecek.

SEZON SONU GİDİYOR

Tam 15 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, Amerika'da yaşamak isteyen eşinin ısrarı üzerine sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.

MAJOR LİG'DE OYNAYACAK

Kameni ile bu sezon forma rekabeti yaşayacak olan başarılı kaleci, ligin bitmesiyle birlikte MLS takımlarından biriyle anlaşıp kariyerini Amerika'da sürdürecek.

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 461 maça çıkan Volkan Demirel, 5 kez Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: haberinburada