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EŞİNİN ISRARLARINA DAYANAMAYAN VOLKAN, FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR


Eşinin ısrarlarına dayanamayan Volkan, Fenerbahçe'den ayrılıyor
Tarih : 01 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Eşinin Israrlarına Dayanamayan Volkan, Fenerbahçe'den Ayrılıyor(8/10)4

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, sezon sonunda Sarı-Lacivertli ekibe veda edecek.

SEZON SONU GİDİYOR

Tam 15 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel, Amerika'da yaşamak isteyen eşinin ısrarı üzerine sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.

MAJOR LİG'DE OYNAYACAK

Kameni ile bu sezon forma rekabeti yaşayacak olan başarılı kaleci, ligin bitmesiyle birlikte MLS takımlarından biriyle anlaşıp kariyerini Amerika'da sürdürecek.

Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 461 maça çıkan Volkan Demirel, 5 kez Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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