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Eşinin Kesik Kafası ile Sokakta Yürüyen Adam Güvenlik Kameralarına Yakalandı

EŞİNİN KESİK KAFASI İLE SOKAKTA YÜRÜYEN ADAM GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Çin'de öldürdüğü karısının kesik kafası ile sokaklarda yürüyen adam güvenlik kameralarına takılırken kadının başsız vücudu birlikte yaşadıkları evde bulundu.

Tarih : 27 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Eşinin Kesik Kafası İle Sokakta Yürüyen Adam Güvenlik Kameralarına Yakalandı(10/10)6

İsmi Zhang olarak açıklanan Çinli adamın karısının kesik kafası ile sokaklarda dolaştığı anlar kameralar yakalanırken, cani adamın eşini birlikte oturdukları dairede öldürdüğü anlaşıldı.

ATIK MERKEZİNE GÖTÜRÜP FIRLATTI

Güney Çin'in Guangdong Eyaleti'ndeki Guangzhou'daki Haizhu Bölgesi'nde bulunan Kangle köyünde meydana geldi Cani kapıdan ön kapıdan eşinin kafasıyla çıktıktan sonra onu çöpe atmak için bir atık transfer istasyonuna götürdü. Kesik kafa bir sağlık çalışanı tarafından bulundu.

KİMSE FARK ETMEDİ

28 yaşındaki Xia adlı kadının başsız bedeni evlerinde bulundu. Zhang'ın, karısının kafasını sol elinde tutan binasının ön girişinden dışarı çıktığı andan itibaren güvenlik kamerasına yakalandı. Genç adam tutuklandı.

Görüntülerde eşinin kafasını çöpe atmadan önce yol boyunca sakin bir biçimde yürüyen adamın elindeki kafayı kimsenin fark etmediği dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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