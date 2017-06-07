

Olay gece 01,00 saatlerinde ilçeye bağlı Murtaza mahallesi Ali Rıza Oğuz sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yaşariye Alper,kendisine sahura kadar çalışacağını söyleyen elektronik tamircisi eşi Kadir Alper'i sahura çağırmak için telefonla aradı.



Eşinin telefonu açmaması üzerine endişelenen ve iş yerine giden Yaşariye Alper, kapının kilitli olduğunu görünce komşularından yardım istedi. Kapıyı kıran mahalle halkı ile iş yerine giren Yaşariye Alper, eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede hayatını kaybettiği belirlenen Kadir Alper, olay yerinde ki incelemenin tamamlanmasının ardından Ereğli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.



Kadir Alper'i akşam saatlerinde gören mahalleli, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını, akşam saatlerinde görüştüklerinde de durumunun gayet iyi olduğunu söylediler. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.







kaynak:milliyet