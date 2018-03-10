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Eşiyle görüntülü konuşma yapıp intihar etti: Beni bu halde son görüşün

EŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YAPIP İNTİHAR ETTİ: BENİ BU HALDE SON GÖRÜŞÜN

Aydın'da, maddi sıkıntılar yaşayan borçlu adam, bir ay önce evlendiği eşini görüntülü arayıp, "Bu beni bu halde son görüşün, birazdan kendimi asacağım" deyip intihar etti.

Tarih : 10 Mart 2018, 23:50
Puan Ver : Eşiyle Görüntülü Konuşma Yapıp İntihar Etti: Beni Bu Halde Son Görüşün(9/10)5

Aydın'ın Nazilli İlçesinde, maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen Muhammet Uçar (45), eşini cep telefonuyla görüntülü aradıktan sonra iddiaya göre kendini asarak intihar etti.

BORÇLARI YÜZÜNDEN BUNALIMA GİRDİ

Olay, İsabeyli Mahallesi'ndeki Futbol sahasının yanında bulunan zeytinlik alanda bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir ay önce ilk evliliğini yapan kahvehane işletmecisi Muhammet Uçar, iddiaya göre düğün yapmak aldığı borçları ödeyemeyerek bunalıma girdi.

EŞİYLE GÖRÜŞÜP İNTİHAR ETTİ

Eşiyle bu yüzden tartıştığı iddia edilen talihsiz adam daha sonra 'İşe gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Yaklaşık bir saat sonra elinde ip ile zeytinlik bir alanda bulunan bir ağacın yanında eşini görüntülü olarak arayan Uçar, iddiaya göre eşine "Bu beni bu halde son görüşün, birazdan bu elimdeki iple kendimi asacağım" dedi.

KENDİNİ AĞACA ASTI

Telefonu kapatan Muhammet Uçar daha sonra yanında getirdiği iple kendini ağaca astı. Ağabeyi eşini aradığı sırada yengesinin yanında olan Cumhur Uçar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarma intiharla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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