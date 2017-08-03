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Eşiyle Tartışıp Yatağa Girdi, Sabah Kalktığında Cesediyle Karşılaştı

EŞİYLE TARTIŞIP YATAĞA GİRDİ, SABAH KALKTIĞINDA CESEDİYLE KARŞILAŞTI

İngiltere'nin Somerset kontluğunda yaşayan üç çocuk annesi Ashley Murray eşiyle tartıştıktan sonra eşinin koltukta yatmasını istedi. Sabah kalktığında ise eşinin cesediyle karşılaştı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Eşiyle Tartışıp Yatağa Girdi, Sabah Kalktığında Cesediyle Karşılaştı(6/10)2

İngiltere'de Ashley Murray isimli kadın, eşiyle tartıştıktan sonra o gece koltukta yatmasını söyledi. Ertesi gün uyandığında ise koltukta eşinin cansız bedenini buldu.

İŞİ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Ashley, eşi Mikey ile 2007 yılında tanıştı. Üç yıl sonra evlendiler. Ashley'nin bir önceki evliliğinden bir kızı vardı. Çiftin bir de 2013 yılında ikizleri oldu. Mikey halı yıkama işi yapıyordu. Bazen haftanın her günü bazense de günde 16 saat çalışıyordu.

Mikey işten eve döndüğünde çok yorgun oluyordu. Ashley de neden bu kadar çalışıp kendini yorduğuna anlam veremediğinden eşine kızıyordu. Ailenin paraya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Ancak eşini hep yorgun görmek onu sinirlendiriyordu.

UYANDIĞINDA EŞİNİN SURATI BEMBEYAZDI

Bir gece hiç beklenmedik bir şey oldu. Ashley, Independent'a "O gece eve geldiğinde ayakta duramıyordu. Onu hayatımda hiç bu kadar yorgun görmemiştim. Çok sinirlendim" dedi. O gece Ashley, Mikey'e koltukta yatmasını söyledi. Yine o gece eşini son görüşüydü. Ashley sabah uyandığında salona gitti. Eşinin suratı bembeyazdı.

"SON GECEMİZDE KÜS OLDUĞUMUZU HATIRLADIKÇA KENDİME KIZIYORUM"

Ashley eşini uyandıramadı. Ayrıca vücudu çok soğuktu. Panikledi ve çığlık atmaya başladı. Bayılmadan hemen önce 'Mikey ölmüş' diye bağırdı. Komşular hemen ambulans çağırdı. Ashley, "Kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki… Koltukta yatmasını söylediğim için vicdan azabı çekiyorum. Son gecemizde küs olduğumuzu hatırladıkça kendime kızıyorum" dedi. Mikey'nin ölümünden sonra Ashley eşinin neden o gün o kadar çalıştığını öğrendi. Meğerse Mikey evlilik yıldönümleri için gidecekleri tatile para biriktiriyormuş.

"BENİ TATİLE GÖTÜRECEKMİŞ ONDAN BU KADAR ÇALIŞIYORMUŞ"

Ashley, "Evlilik yıldönümümüzde beni tatile götürecekmiş ve o yüzden bu kadar çalışıyormuş. Öğrenince kendime daha da kızdım." dedi.

Mikey'nin ölümü Ashley'nin hayata daha farklı gözle bakmasını sağladı. Şimdi ailesiyle olabildiğince vakit geçirmeye çalışıyor. Otopsi sonuçlarından Mikey'nin uykusunda öldüğü anlaşıldı. Nedeni ise kesin değil. Uzun süre önce Mikey'de bel fıtığı çıkmış.

"SEVDİKLERİNİZ HALA YANINIZDAYKEN ONLARLA İLGİLENİN"

Ashley eşinin cenazesinde, "Sevdikleriniz hala yanınızdayken onlarla ilgilenin ve onları ne kadar sevdiğinizi söyleyin. Her zaman yanınızda olmayacaklar" dedi.

Hikâye insanı duygulandırıyor. Kadının söylediklerinden çıkarmamız gereken dersler var. Siz de eşinizle yatağa asla küs girmeyin.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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