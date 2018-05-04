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Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 Yıl Hapis Cezası
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Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 yıl hapis cezası

ESKİ 2. ORDU KOMUTANI HUDUTİ'YE 15 YIL HAPİS CEZASI

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 Yıl Hapis Cezası(9/10)5

Malatya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'ın beraatına karar verildi.

HUDUTİ'YE 15 YIL HAPİS CEZASI

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin askerlerin yargılandığı ana davada 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un ise beraatine karar verdi.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

Mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

YILDIRIM, 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti ayrıca dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tutuksuz sanık Ersin Yıldırım'a "darbeye teşebbüsten" beraat, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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