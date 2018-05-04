ESKİ 2. ORDU KOMUTANI HUDUTİ'YE 15 YIL HAPİS CEZASI
Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'ın beraatına karar verildi.
HUDUTİ'YE 15 YIL HAPİS CEZASI
15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin askerlerin yargılandığı ana davada 14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un ise beraatine karar verdi.
2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ
Mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile 7. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
YILDIRIM, 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti ayrıca dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tutuksuz sanık Ersin Yıldırım'a "darbeye teşebbüsten" beraat, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kayınbabasından Dayak Yiyen 17 Yaşındaki Gelin Hastanelik Oldu!
- 5 Kişilik Aileyi Yok Eden Kazadan Kurtulan Yağmur'un İfadesi Şok Etti
- Kızılırmak Bir Genci Yuttu! Kurtarmaya Çalışan Talihsiz Adam Kayboldu
- Başbakan İmzaladı! 60 Ülkedeki Kamu Çalışanlarının İzinleri Durduruldu
- Erdoğan Açıkladı! Avrupa'yı Çıldırtacak Bosna Formülü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sahte Türk Doktor İngiltere'yi Ayağa Kaldırdı! Botoks Yaptığı Kadınları Tanınmaz Hale Getirdi
- Putin'den Dünyaya Gözdağı! 'hançer'ini Tanıtacak
- Kadınlar Tuvaletini Dikizlerken Panel İle Duvar Arasına Sıkışıp Öldü
- Süper Güçlerin 'lazer' Savaşı! Pentagon'dan Çin'e Sert Uyarı
- Bm'den Kritik Suriye Açıklaması: Savaş Bitmedi, İnsanlar Bittiğini Düşünüyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar