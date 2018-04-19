Serhat Akın'ın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Attıkları Golü Rakip Taraftar Bile Alkışladı
Çiftçiler Dikkat! Meteorolojiden Zirai Don Uyarısı Geldi
Ysk'dan İyi Parti Seçime Katılmasın Yazısına Yalanlama!
Çiftlik Bank Soruşturmasında Flaş Gelişme! 6 Şüpheliye Kırmızı Bülten
Küba'nın Beatles Hayranı Devlet Başkanının 3,5 Dakikalık Portresi
Genoa'yı Yıkan Cengiz, İtalya'da Yine Gündem Oldu
Cumhurbaşkanlığı İçin 100 Bin İmzanın Nasıl Toplanacağı Belli Oldu!
Mhp, 24 Haziran İçin Startı Verdi, Adaylar Genel Merkez Koştu
İyi Parti Seçime Girebilecek Mi? Tartışmasına Ak Parti'den Dikkat Çeken Yorum
Beşiktaş'ın Brezilyalı Yıldızı Adriano Ülkesine Dönmek İstiyor
Tır'ın Çarptığı Genç Ambulanstan Kaçınca Polis Tarafından Kelepçe Takılarak Sakinleştirildi
Kuş Sürüsü İle Karşılaşan Pilotun Kritik Hamlesi Hayat Kurtardı
Öğretmen Ve Eşi Bıçaklanarak Öldürüldü! Cinayet Çocuğun Yardım Çağrısıyla Ortaya Çıktı
Eski Bakan Peçeteye İmzalamış: Borcu Ödemezsem Bana Her Şeyi Yapabilir
Başakşehir Maçı Sonrası Pfdk'dan Galatasaray'a Ceza
Akhisar Maçı Sonrası Terim'in Korktuğu Başına Geldi
Erdoğan Tarihi Açıkladı, Tatilciler Telefona Sarıldı!
Yaşlı Sapık, 15 Lira Verdiği Çocuğu Ormana Götürdü, Gerisi Korkunç!
Oğluyla Birlik Oldu, Kocasını Demir Çubuklarla Döverek Öldürdü

Eski Bakan peçeteye imzalamış: Borcu ödemezsem bana her şeyi yapabilir

ESKİ BAKAN PEÇETEYE İMZALAMIŞ: BORCU ÖDEMEZSEM BANA HER ŞEYİ YAPABİLİR

Bıçaklanarak öldürülen eski Bakan Vuralhan'ın alacaklısıyla peçete ve kağıtlar üzerinde mutabakatlar imzaladığı ortaya çıktı. Bunlardan birinde "Ödemediğimde bana her şeyi yapabilir" yazdığı belirtildi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Eski Bakan Peçeteye İmzalamış: Borcu Ödemezsem Bana Her Şeyi Yapabilir(6/10)2

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan ile katil zanlısı Yüksel Karababa'nın peçete yada kağıtlar üzerinde mutabakatlar yaptıkları belirlendi. Bu mutabakatlardan birinde Ercan Vuralhan'ın "Bu parayı ödemediğim halde bana her şeyi yapabilir" yazdığı ve imzaladığı öğrenildi.

ESKİ BAKAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Fatih Sirkeci'de bir kafeteryada dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından polise teslim olan zanlı Yüksel Karababa, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulandı. Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Karababa'nın Vuralhan'la tanışmalarının 2014 yılında başladığını söylediği öğrenildi.

TOPLAMDA BAKAN'A 3 MİLYON TL VERMİŞ

Bu süre zarfında ihale almak yada birlikte iş yapmak vaatleriyle Vuralhan'a toplamda 650 bin dolar ve 350 bin lira verdiğini ancak hiç bir iş yapamadıklarını parayı da geri alamadığını söyleyen Karababa'nın "Bu borç konusunu konuşmak için olay günü bir araya geldik." dediği belirtildi.

PEÇETE ÜZERİNE MÜTABAKAT YAPMIŞLAR

Polis soruşturması sonucunda alacak-verecek meselesi yüzünden sık sık buluştukları öğrenilen şüpheli ile Ercan Vuralhan'ın zaman zaman kendi aralarında mutabakatlar yaptıkları belirlendi.

"BORCUMU ÖDEMEZSEM BANA HER ŞEYİ YAPABİLİR" DEYİP İMZA ATMIŞ

Peçetelerin üzerine yada geliş güzel kağıtların üzerine yazılan mutabakatlarda "Birleşmiş Milletler'den gelecek olan 150 milyon dolar paramın 5 milyon dolarını Yüksel Karababa'ya vereceğim" gibi ibareler bulunduğu öğrenildi.

Peçete üzerine yazılan bir başka yazıda ise "Parayı Yüksel Karababa'ya geri ödemezsem bana her şeyi yapabilir" ifadesinin yer aldığı belirtildi. Mutabakatlarda imza atılıp kaşe basıldığı da belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan Yüksel Karababa adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Bakan  Peçeteye  İmzalamış  Borcu  Ödemezsem  Bana  Her  Şeyi  Yapabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER