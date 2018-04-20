Sirkeci'de boğazından bıçaklanarak öldürülen Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, Sirkeci Garı'nın hemen karşısında meydana gelen olayda Yüksel K. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. İddialara göre Ercan Vuralhan ile Yüksel K., aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak için buluşmuş ve buluşma sırasında çıkan tartışmada K., Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ı boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

EŞİ VE YAKINLARI KATILDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Ercan Vuralhan için Levent Camii'inde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine eşi Bengü Vuralhan ve yakınları katıldı. Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedildi.

AVUKATI: TEHDİTLERDEN HİÇ BAHSETMEDİ

Cenaze katılan Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın uzun yıllar avukatlığını yapmış olan Hıdır Delipınar da, cinayet sonrası basında çıkan haberleri yalanladı. Ercan Vuralhan'ı öldüren Yüksel K.'nın ismini ilk kez duyduğunu belirten Avukat Delipınar, "Eşi ve akrabaları burada. Biz hastanedeydik, ben de oradaydım. Eşi devamlı oradaydı. Çok iyi bir insandı, temiz kalpli iyi bir arkadaştı. Tehditlerden bana hiç bahsetmedi. Bana danışmanlık yaptığını söyledi" dedi.

"CENAZESİ SAHİPSİZ KALMADI"

Cenazesinin sahipsiz kalmadığını belirten Hıdır Delipınar "Cenazesi sahipsiz kalmadı. Eşi devamlı oradaydı. Eniştesi oradaydı. Ben eski bakanın uzun yıllardır avukatlığını yapıyorum. İnsani olarak çok iyi bir insandı. Maddi sıkıntıları yoktu. Zanlının ismini ilk defa duydum. Tanımıyorum. Ercan Vuralhan bakanlığı bıraktığında özel şirketlere bilgi danışmanlığı yapıyordu" dedi.

Kaynak: haberinburada