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Eski Bakanın Kızı Beş Yıldızlı Otelin 19. Katından Atlayarak İntihar Etti
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eski bakanın kızı beş yıldızlı otelin 19. katından atlayarak intihar etti

ESKİ BAKANIN KIZI BEŞ YILDIZLI OTELİN 19. KATINDAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Türkiye'nin eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilingiroğlu'nun kızı, kaldığı beş yıldızlı otelin 19. katından atlayarak intihar etti.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Eski Bakanın Kızı Beş Yıldızlı Otelin 19. Katından Atlayarak İntihar Etti(9/10)8


Türkiye'nin eski Sanayi ve Ticaret Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu'nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu kaldığı beş yıldızlı otelde intihar etti.



KALDIĞI OTELİN 19'UNCU KATINDAN ATLADI



Olay, Beşiktaş Etilerde bulunan lüks bir otelde önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, eski Ticaret ve Sanayi Bakanlarından Ayhan Çilingiroğlu'nun kızı Ümit Makbule Çilingiroğlu (51) dün Etilerde bulunan beş yıldızlı bir otelde rezervasyon yaptırdı. Akşam saatlerinde otele gelen Çilingiroğlu bir süre otelde kaldıktan sonra sabaha karşı kaldığı otelin 19'uncu katındaki odasından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini boşluğa bıraktı. Otelin bahçesine düşen Çilingiroğlu'nu gören otel yetkilileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



İNTİHAR NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ümit Makbule Çilingiroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar eden Çilingiroğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan, herhangi bir psikolojik sorununun olmadığı öğrenilen Çilingiroğlu'nun intihar nedeni araştırılıyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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