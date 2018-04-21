ESKİ BAKAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Fatih'te Eski Milli Savunma Bakanı'ın kafede oturduğu esnada boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Fatih Sirkeci'de Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın kafeteryada oturduğu esnada Yüksel K. tarafından öldürüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
KAFEDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan Fatih Sirkeci'de bir kafeteryada oturduğu esnada aralarında alacak-verecek meselesi olan Yüksel K. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra bıçağıyla birlikte teslim olan Yüksel K., Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunda suçunu kabul eden Yüksel K. cinayeti, eski bakan Vuralhan ile aralarında alacak-verecek meselesinden ötürü işlediğini itiraf etmişti. Şubedeki işlemlerinin ardından Yüksel K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANA AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Levent Afet Yolal Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Vuralhan'ın öldürüldüğü anlara ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
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