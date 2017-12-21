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Eski Baldızıyla Pişti Olan Alişan, Resmen Nispet Yaptı
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Eski baldızıyla pişti olan Alişan, resmen nispet yaptı

ESKİ BALDIZIYLA PİŞTİ OLAN ALİŞAN, RESMEN NİSPET YAPTI

Yeni aşkı Buse Varol ile davete katılan Alişan, eski baldızı Esra Erol'la pişti oldu. Alişan sevgilisinin elini sıkı sıkı tutarak adeta nispet yaptı.

Tarih : 21 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Eski Baldızıyla Pişti Olan Alişan, Resmen Nispet Yaptı(10/10)6

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Alişan ve Buse Varol, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmamıştı. Aynı dizide rol alan çiçeği burnunda çift, düzenlenen bir davette el ele boy gösterdi.

SEVGİLİSİNİN ELİNİ BİR AN BİLE BIRAKMADI

ikili ilk defa düzenlenen bir partide birlikte görüntülendi. Alişan, parti boyunca sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol'un ablası Esra Erol'un da aynı partide olması dikkatlerden kaçmadı. Alişan, Esra Erol'la bir araya gelmemeye özen gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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