ESKİ BARCELONALI RİVALDO: DÜNYANIN EN İYİSİ MESSİ
Barcelona'nın eski futbolcusu Rivaldo "Messi dünyanın en iyisi ama Ronaldo 'Altın Top' ödülünü hak etti" dedi.
Barcelona'nın efsane futbolcularından Brezilyalı Rivaldo, "Messi ile oynamak isterdim." dedi.
"RONALDO ALTIN TOP'U HAKETTİ"
İspanya basınına açıklamada bulunan eski Brezilyalı futbolcu, "Messi dünyanın en iyisi ama Ronaldo "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü haketti." ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Messi'nin fark oluşturan biri olduğunu aktaran Rivaldo, "Messi ile oynamak isterdim. Bu harika olurdu." şeklinde görüş belirtti.
"ŞU AN OYNASAYDIM MESSİ VE RONALDO İLE YARIŞIRDIM"
Bugün oynasa bir Ballon d'Or daha kazanacağını aktaran Brezilyalı futbolcu, "Benim dönemimde Figo, Totti, Del Piero gibi çok fazla büyük oyuncu vardı. Şimdi ise Messi ve Ronaldo diğer futbolculardan farklı konumda bulunuyor. Şu an oynasaydım bu iki isimle yarışırdım. Çünkü bizim dönemimizde futbol daha zordu." değerlendirmesini yaptı.
1999'da Ballon d'Or'un sahibi olan Rivaldo, 1997-2002 yıllarında Barcelona forması giydi. Öte yandan Rivaldo, 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın şampiyonluğunda katkı sağlamıştı.
Kaynak: haberinburada
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