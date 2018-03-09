ESKİ BEŞİKTAŞLI ATTI, LYON DEPLASMANDA KAZANDI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon, deplasmanda CSKA Moskova'yı eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes'in attığı golle 1-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında CSKA Moskova ile Lyon, Rusya'da karşı karşıya geldiler. Lyon, deplasmanda 1-0 galip gelerek çeyrek finale çıkma yolunda avantajlı bir skor aldı.
MARCELO KAFA VURUŞUYLA TOPU AĞLARA GÖNDERDİ
Düşük bir tempoda geçen maçın tek golü, 68. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Marcelo Guedes'ten geldi. Kullanılan korner atışında arka direkte topa iyi yükselen Marcelo, kafa vuruşuyla takımına avantajı sağlayan sonucu getirdi.
Lyon, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 15 Mart tarihinde CSKA Moskova'yı Fransa'da konuk edecek.
Kaynak: haberinburada
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