ESKİ BEŞİKTAŞLI DELGADO, ARTIK BİTTİ DEDİ
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arjantinli futbolcu Matias Delgado, emekli oldu.
İsviçre Süper Lig ekiplerinden Basel'de oynayan Matias Delgado, futbolu bıraktı.
Basel Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Delgado'nun profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı bildirildi. Kulüp ayrıca, Delgado'ya gelecek hayatında başarılar diledi.
4 SENE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI
Basel'den 2006'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu, 4 sene siyah-beyazlı formayı giymişti.
2013'te ikinci kez Basel'in yolunu tutan Delgado, geçen sezon İsviçre ekibiyle 38 maçta 12 gol kaydetmişti.
Kaynak: haberinburada
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