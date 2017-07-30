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Eski Beşiktaşlı Delgado, Artık bitti dedi

ESKİ BEŞİKTAŞLI DELGADO, ARTIK BİTTİ DEDİ

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arjantinli futbolcu Matias Delgado, emekli oldu.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 22:50
Puan Ver : Eski Beşiktaşlı Delgado, Artık Bitti Dedi(6/10)2

İsviçre Süper Lig ekiplerinden Basel'de oynayan Matias Delgado, futbolu bıraktı.

Basel Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Delgado'nun profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığı bildirildi. Kulüp ayrıca, Delgado'ya gelecek hayatında başarılar diledi.

4 SENE BEŞİKTAŞ'TA OYNAMIŞTI

Basel'den 2006'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu, 4 sene siyah-beyazlı formayı giymişti.

2013'te ikinci kez Basel'in yolunu tutan Delgado, geçen sezon İsviçre ekibiyle 38 maçta 12 gol kaydetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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