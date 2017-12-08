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Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: Gönlümden Real Madrid Geçiyor

ESKİ BEŞİKTAŞLI NİHAT KAHVECİ: GÖNLÜMDEN REAL MADRİD GEÇİYOR

Eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci, "Şampiyonlar Liginde gönlümden Real Madrid geçiyor. Rakip hangi takım olursa olsun Beşiktaş'ın tur atlama şansı var." dedi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 20:40
Puan Ver : Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: Gönlümden Real Madrid Geçiyor(6/10)2

Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Nihat Kahveci, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ilkleri gerçekleştirerek son 16'ya kalan siyah-beyazlı takımla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın tarih yazdığını vurgulayan Nihat Kahveci şöyle konuştu:

"Deplasmanda 3'te 3 yaptı. İçeride 1 galibiyet, 2 beraberlik. Kuralar çekilmeden önce 100 kişiye sorsak 90 kişi Beşiktaş'ın gruptan yenilgisiz çıkacağına inanmazdı. Çok zor bir gruptu. Porto liginde lider. Leipzig Bundesliga'da zirvedeki Bayern Münih'i takip ediyor. Monaco Fransa'da averajla 3. sırada… Beşiktaş onlardan daha iyi olduğunu gösterdi. 18 puanın 14'ünü almak, Paris Saint Germain, Barcelona, Bayern Münih ve Real Madrid seviyesi demek. Başarı, muhteşem bir futbol oynayarak, hak ederek geldi. Teknik direktör Şenol Güneş, Leipzig maçında yedekleri de hazır tuttuğunu gösterdi. Gecenin adamı 10 tane pozisyon kurtarıp rekor kıran Tolga oldu. Bu başarı, Avrupa'da inanılmaz yankı uyandırdı. Şimdi rakiplerin hepsi Beşiktaş'tan çekinir duruma geldi."

"GÖNLÜMDEN REAL MADRİD GEÇİYOR"

La Liga'da da yıllarca forma giyen Nihat Kahveci, "Gönlünüzden ikinci turda hangi takım geçiyor?" şeklindeki sorumuza, "Beşiktaş böyle bir fırsat bulmuş, ilerlemesini isterim. İsim olarak Sevilla, Shakhtar ve Basel diğerlerinden daha zayıf. Ama gönlümden Real Madrid geçiyor. Gelsinler Vodafone Park'ı, atmosferi görsünler. Real Madrid'le karşılaştığınızda inanılmaz reklam oluyor. Çünkü dünya son 2 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in maçlarını seyrediyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dünyaya açılmak istiyor. Bu da bulunmaz fırsat. Beşiktaş, Real Madrid'le eşleşirse gollü maçlar bizi bekliyor. Real kapanmayan, oynamana izin veren, ofansif yönü güçlü bir takım. Ama Sevilla ve Basel olursa da fena olmaz. Rakip hangi takım olursa olsun Beşiktaş'ın tur atlama şansı var" yanıtını verdi.

"LENS VE NEGREDO FORM TUTTU"

Şenol Güneş'in ikinci turda klasikleşmiş 11'ini bozmayacağını ifade eden Kahveci, "Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Quaresma, Babel, Talisca, Cenk oynar. Şenol hocanın tatlı bir sıkıntısı var. Opsiyonu çok. Kaleci Tolga Leipzig maçındaki performansıyla hazır olduğunu gösterdi. Lens ve Negredo form tuttu. Beşiktaş bundan sonra lige ve Türkiye Kupası'na konsantre olur. Derbide muhteşem bir ikinci yarı oynadı. G.Saray hiçbir zaman bu kadar aciz kalmamıştı" şeklinde konuştu.

"ARDA OYNAYACAĞI TAKIMA GİTMELİ"

Kahveci, Barcelona'da 18 kişilik kadroya giremeyen ve ayrılması gündemde olan Arda Turan'la ilgili olarak da "Arda Turan oynayabileceği bir takıma gitmeli. Bu İngiltere olur, Fransa olur. G.Saray'a dönmemeli diye düşünüyorum. Dönüşler maalesef iyi olmuyor. Ben de bunu yaşadım. Dönerse üzerinde bir baskı olacak. Her zaman gündemde olur. Enes'in Levante'de oynama kararını çok iyi buluyorum. Villarreal proje takımı. Önünde Bacca ve Bakambu gibi iki yıldız oyuncu var. Şimdi Levante'de her maçta ilk 11'de oynuyor" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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