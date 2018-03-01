ESKİ BURSASPORLU YILDIZ, 75 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Bir dönem Bursaspor'da forma giymiş olan Kongolu futbolcu Cedric Bakambu, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'la anlaştı.
Bir dönem Bursaspor'da forma giymiş olan Kongolu futbolcu Cedric Bakambu Villerreal'den ayrılarak, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a imzayı attı.
Bir dönem Bursaspor'da da görev almış olan Villereal'li futbolcu Bakambu, Çin yolcusu. Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan, prensipte 1 buçuk ay önce anlaşmaya vardığı başarılı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Çin ekibinden yapılan açıklamada Bakambu'nun sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
KARİYERİNE SOCHAUX'DA BAŞLADI
Çin'de transfer döneminin son gününde Beijing Guoan kadrosuna katılan Cedric Bakambu, kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Sochaux'da başladı. 2014'te Bursaspor'un yolunu tutan başarılı futbolcu, yeşil-beyazlılarda 1 yıl forma giydikten sonra Villereal ile sözleşme imzaladı.
Bakambu'nun transfer olduğu Beijin Guoan'da milli futbolcu Burak Yılmaz da 2 sezon forma giyerek 28 gole imza atmıştı.
Kaynak: haberinburada
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