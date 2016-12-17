

Türk kökenli oyun yapımcısı Crytek ‘in yaşadığı mali kriz, çalışanların ödenmeyen maaşları nedeniyle mahkemeye başvurmasıyla, resmen açığa çıkmış oldu.



FarCry ve Crysis gibi oyun serilerinin yapımcısı olarak adını duyuran, grafik motoru Cry Engine ile video oyun piyasasında kendine önemli bir yer bulan Crytek'te maddi sorunların yaşandığı, bir süredir piyasada söyleniyordu.



Çalışanlarına maaş ödeyemediği söylenen Crytek'te, şirketin kurucuları Yerli kardeşlerin, şirketi ayakta tutmak için büyük çaba sarf ettiği, maaş alamayan çalışanların da bu çabadan ilham alarak son birkaç aydır işlerine devam ettikleri söyleniyordu.



Şimdi, eski bir çalışanın, ödenmeyen maaşlarını almak için dava açmak amacıyla, internette yardım kampanyası başlatması; dedikoduları doğrular nitelikte bir gelişme oldu.



Oyunlar için görsel efektler hazırlayan grafik sanatçısı Ludviq Lindqvist'in açtığı fonlama kampanyası; sanatçının şirkete dava açmak için ihtiyaç duyduğu avukatlık ve harç ücretlerini karşılamayı hedefliyor.



Yerli kardeşler henüz konu hakkında bir açıklama yapmış değil. Bakalım şirket bu krizden kurtulmayı başarabilecek mi?



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