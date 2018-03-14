Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Coşkun Ş. ayrıldığı eşinin kız kardeşi C.K.'ye (17) cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Kızına tacizi izlediği ve engellemediği öne sürülen anne H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, mağdur C.K. ise devlet korumasına alındı.

TACİZCİ ENİŞTE VE ANNE GÖZALTINA ALINDI

Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde oturan C.K., işçi olarak çalıştığı fabrikadan geldikten sonra annesi H.K. ve ablasının bir süre önce ayrıldığı eski eşi Coşkun Ş. ile birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından odasına geçen C.K.'nin yanına gelen Coşkun Ş., kıza cinsel tacizde bulundu. Odadan tuvalete kaçan C.K., jandarmayı arayarak olayı anlattı. İhbarla eve gelen jandarma ekipleri, şüpheli Coşkun Ş. ve genç kızın annesi H.K.'yi gözaltına aldı.

"ANNEM ENGEL OLMADI" DEYİP ŞİKAYETÇİ OLDU

İfadesinde eski eniştesi olan Coşkun Ş.'nin annesinin yanında sürekli olarak kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatan C.K., annesi H.K.'nin de buna engel olmadığını ve ikisinden de şikayetçi olduğunu söyledi.

"ENİŞTEM ANNEMİN YANINDA KIYAFETLERİMİ ÇIKARIP ÖPMEYE BAŞLADI, KARŞI KOYUNCA ANNEM DEMİRLE DÖVDÜ"

Annesinin tacizlere karşı koyduğu zamanlarda kendisini demirle dövdüğünü öne süren C.K., şöyle dedi:

"Annem çok sinirlendiği zaman beni döverdi. Neden ve niçin döver, onu bilmiyordum. Bazen demir, bazen ise oklava gibi cisimlerle dayak yerdim. Bir gün yine işten geldim. Evde yine annem ve eski eniştem Coşkun oturuyorlardı. Ben de kanepenin üzerine oturdum. Coşkun yanıma geldi ve bana sarıldı. Bunun üzerine ben tepki gösterdim. Kendisi boynuma vurdu. Ben yere düştüm. Benim kıyafetlerimi zorla çıkarttı. Annem de odadaydı ancak hiçbir şey yapmadı. Eski eniştem benim vücudumu öpmeye başladı. Nasıl kaçarım diye düşünüyordum. Fırsatını buldum ve hemen kendimi odama geçerek kapıyı kapattım. Annem geldi. Elinde yine demir çubuk vardı 'Sen niye böyle yapıyorsun?' diyerek bana vurmaya başladı. Hemen ablamı aradım. Ablam çok sinirlendi ve anneme bağırmaya başladı. Bu olaydan sonra yine işten eve geldiğimde eski eniştem odama geldi tacizde bulunduğu sırada tuvalete kaçıp jandarmayı aradım."

ESKİ ENİŞTE TUTUKLANDI, ANNE ADLİ KONTROL İLE SERBEST

Jandarma tarafından gözaltına alınan Coşkun Ş. ise ifadesinde, suçlamayı kabul etmedi. Anne H.K. ise kızını dövmediğini, kendisine iftira attığını söyledi. Jandarmada alınan ifadenin ardından adliyeye sevk edilen anne H.K. adli kontrol şartı ile serbest kalırken, kızın eski eniştesi Coşkun Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur C.K. ise devlet korumasına alındı.

Kaynak: haberinburada