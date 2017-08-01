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ESKİ EŞİ, ÜÇ ÇOCUĞUYLA İLGİLENMİYOR DEYİP DAVA AÇTI! MİMAR SELİM'İN HAPSİ İSTENİYOR


Eski Eşi, Üç Çocuğuyla İlgilenmiyor Deyip Dava Açtı! Mimar Selim'in Hapsi İsteniyor
Tarih : 01 Ağustos 2017, 08:50
Puan Ver : Eski Eşi, Üç Çocuğuyla İlgilenmiyor Deyip Dava Açtı! Mimar Selim'in Hapsi İsteniyor(6/10)2

"Güle Güle Oturun" programının yaratıcısı ve sunucusu ünlü mimar Selim Yuhay ile balerin Evlin Avidor, iki yıl önce anlaşmalı boşanmıştı. Avidor'un kişisel eşyaları arasında bulduğu defterle mahkemeye başvuran Yuhay, eski eşinin evli oldukları dönemde yasak ilişki yaşadığını öne sürmüştü. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı.

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL EDİYOR

Çiftin 3 çocuğunun velayeti Avidor'a verildi. Boşanma davasında mahkeme, Selim Yuhay'ın eşine bin 800 lira nafaka parası verilmesini ayrıca çocuklarının masraflarının baba tarafından karşılanmasına hükmetmişti. Fakat, mimar Yuhay iddiaya göre boşanmanın ardından çocuklarının eğitim, sağlık vb. giderleriyle ilgilenmedi. Savcılığa başvuran Avidor, eski eşinin bu hükmü yerine getirmediğini belirterek, eşinin cezalandırılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda, Selim Yuhay'ın ailesiyle ilgilenmeyerek üzerine düşen hükümlülüğü ihlal ettiği ileri sürülerek, dava açıldı. Bir yıla kadar hapsi istenen ünlü mimar Selim Yuhay, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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