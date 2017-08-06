Asena, Ünlü Popçu İle Sobelendi
Tapulu Arazisi Bir Türlü İmara Açılmayınca Açlık Grevine Başladı
Sabah Kalkıp Bahçeye İnen Çift, Korkunç Bir Manzarayla Karşılaştı!
Pierre Webo: Aykut Hoca Beni İsterse Hemen Gelirim
60 Bin Ton Domates Kurutularak Dünyaya İhraç Ediliyor
Çiftçiye 226 Milyon Lira Tazminat Ödendi
Kimsenin Ekmediğini Ekti, Kilosu 25 Liradan Satıyor
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Lens, Süper Kupa Finalini Samsun'da İzleyecek
Lens: Hedefim Üst Seviyede Oynamaktı, Bu Yüzden Gerçekler Acıtır
Bakanzeybekci: Booking.Com'un Türkiye İle Üst Seviyede Görüşme Talebi Var
Bergüzar Korel, Vatanım Sensin İçin Kilo Veremiyormuş
Yerli E-Posta Sistemi Geliyor
39 Yaşındaki Drogba, Attığı Enfes Frikikle Abd'yi Salladı
Kuruş Kuruş Birikti, 71 Milyon Tl Cepte Kaldı
Zehra Çilingroğlu'nun Uğruna Okulunu Bıraktığı Sevgilisine Annesinden İzin Çıktı
Inter, Tolgay Arslan İçin Beşiktaş'a 2 Milyon Euro + Medel'i Teklif Etti
Beşiktaş, Jeremain Lens Transferini Kap'a Bildirdi
Araç Ortadan İkiye Bölündü! Gençler Feci Şekilde Can Verdi
Mehmet Ali Erbil, Kızı Yaşındaki Güzelle Otel Çıkışı Yakalandı
Bin Tl Kredi İle Kendi İşini Kurdu, 15 İşçinin Patronu Oldu

Eski Eşinin Barışma Teklifini Gözyaşlarıyla Reddetti

ESKİ EŞİNİN BARIŞMA TEKLİFİNİ GÖZYAŞLARIYLA REDDETTİ

Adana'da şiddet gösterdiği eşini "Beni affet" yazılı pankartla iş çıkışında karşılayan ve af dileyen adam, eşi tarafından gözyaşlarıyla reddedildi.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Eski Eşinin Barışma Teklifini Gözyaşlarıyla Reddetti(6/10)2

Adana'da bir kişi, ekonomik zorluklar yaşadıklarını gerekçe göstererek eşi ve çocuklarına şiddet gösterdiği için eşinin kendisini terk ettiğini söyledi. Terk edilen eş "Beni affet" yazılı pankartla karısının çalıştığı yere gidince, eşi tarafından gözyaşlarıyla reddedildi.

MADDİ OLUMSUZLUKLAR YAŞAYAN ÇİFT 2011 YILINDA BOŞANDI

Seyhan ilçesinde yaşayan bilgisayar uzmanı Coşkun Kavak ve aşçı Zeynep T. 2000 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten biri kız biri erkek, 2 çocuğu dünyaya geldi. Maddi olumsuzluklar yaşayan çift 2011 yılında boşandı.

KENDİSİ SONUNA KADAR HAKLI BENDEN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Coşkun Kavak, ekonomik zorluklar yaşadıklarını gerekçe göstererek eşi ve çocuklarına şiddet gösterdiği için eşinin kendisini terk ettiğini söyledi. Ayrıldıktan birkaç yıl sonra barıştıklarını ancak daha sonra tekrar ayrıldıklarını aktaran Kavak, şunları söyledi: Ayrı kaldığımız 3 yılın sonunda eşim bir apartmanda kapıcılık işi ayarladı ve beni çağırdı. Daha sonra oradan da ayrıldım. Sonrasında bir belediyede 8 ay sözleşmeli çalıştım, sözleşme bitince yeniden ayrıldım. Maddi olumsuzluklar nedeniyle çocuklarıma ve eşime şiddet göstermeye başladım. Kendisi sonuna kadar haklı olarak benden ayrılmak istediğini söyledi. İnsanın eşine ne olursa olsun iyi davranması gerekiyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle evden çıktı. Şu anda işsizim. Manavgat'a gitmeyi düşünüyorum.

"SENİ SEVİYORUM, BENİ AFFET" YAZILI PANKART AÇTI

Eşinin aşçı olarak çalıştığı hastane önünde "Seni seviyorum, beni affet" yazılı bir pankart açan Coşkun Kavak, "Eşimin beni affetmesini istiyorum. İnsanlara, 'Ailenize iyi davranın, sevgi gösterin, şiddet uygulamayın' mesajı vermek istiyorum. Zeynep'imin eve dönmesini istiyorum. Affetmezse saygı göstermekten başka yapacak bir şey yok" dedi. İş çıkışında Coşkun Kavak'ın taşıdığı pankartı gören Zeynep T., Kavak'ın barışma teklifini gözyaşları içerisinde reddetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Eşinin  Barışma  Teklifini  Gözyaşlarıyla  Reddetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER