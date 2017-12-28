Savaşçı, Şeref Meselesi, Aşk ve Günah, Kaderimin Yazıldığı Gün, Rüzgârın Kalbi ve Göz Zamanı gibi dizilerde oynayan güzel oyuncu Zeynep Elçin'e (27) şiddet uyguladığı, şantaj ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 7 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan eski eşi Hüseyin Yiğit (37) İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada savunma verdi.

"MENAJERİNİN YANINA KAÇMIŞTIR"

Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa etmek ve hakaret suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Yiğit "Ben kendisini eve kapatmadım, onu tehdit etmedim, şantajda bulunmadım ve özgürlüğünü daraltmadım. Oyuncu olan şikayetçi İzmir'den İstanbul'daki menajerinin yanına kaçmıştır" dedi.

ZEYNEP ELİÇİN ZORLA GETİRİLECEK

Sabah'ın haberine göre, mahkeme davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan şikayetçi Zeynep Elçin'in zorla duruşmaya getirilmesine ve sanık Yiğit'e verilen adli kontrol kararının kaldırılmasına karar verdi.

"SENİ ÇÜRÜTECEĞİM"

Duruşmaya zorla getirilmesine hükmedilen Zeynep Elçin, 1,5 yıl evli kaldığı ve boşandığı eşinden gördüğü şiddet yüzünden oyunculuk eğitimine bir süre ara verdiğini ve evde kilitli kalarak hapis hayatı yaşadığını iddia etmişti.

Hüseyin Yiğit'le ilgili Zeynep Elçin'e "Görüşürüz Elçin görüşürüz. Bunların hepsinin hesabını tek tek vereceksin", "Fazla sürmez öğrenirim hangi set gelip rezil olacaksın orada rezil" ve 'Seni çürüteceğim" gibi çok sayıda mesaj gönderdiği iddiaları da var.

Kaynak: haberinburada