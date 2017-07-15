Eski Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün'ün ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldığı, bu yüzden de Başakşehir'den gönderildiği ortaya çıktı.



Başakşehir transfer çalışmalarına önemli isimlerle anlaşma sağlarken geçtiğimiz günlerde tecrübeli savunmacı Bekir İrtegün'ün sözleşmesini feshetmişti. Başakşehir'in Bekir İrtegün ile ilgili aldığı kararın arkasında farklı bir neden olduğu ortaya çıktı.



ATV Haber'den Emrullah Erdinç'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem yarattı. Başakşehir'in Bekir İrtegün ile yolları ayırmasının sebebinin ByLock olduğu iddia edildi.



BYLOCK İDDİASI BİLE YETTİ



Başakşehir'in yurtdışı kampı sırasında havaalanında yapılan kontrollerde Bekir İrtegün'ün gözaltına alındığı ve savcılıkta ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldığı iddia edildi. Bekir İrtegün'ün ByLock kullanıcısı olduğu iddiasının ardından sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.



Kaynak: FutbolArena



























Kaynak: haberinburada



