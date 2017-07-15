Tek Hareketiyle Darbenin Kaderini Değiştiren Kahramana Ziyaretçi Akını
Dudullu'da Alüminyum Atölyesinde Patlama!
Abdullah Gül'den 15 Temmuz Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Geldi, Havada Jetlerle Selamlaştı
Binler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Akıyor
Galatasaray'dan Ayrılan Sneijder'i Tek Kişi Uğurladı
Parasına El Koyup Huzurevine Terk Eden Kızına İnat 89 Yaşında Evlendi
İstanbul Ve Ankara'da Uçuş Yasağı
Haftalığı 2 Milyon Tl Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı
Fenerbahçe Doğuş'tan Ayrılan Ekpe Udoh: Ne Olur Beni Anlayın
Sanat Galerisinde Selfie Pahalıya Mal Oldu! Ortalık Savaş Alanına Döndü
Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem De İşinin Patronu Oldu
Eski F.Bahçeli Bekir İrtegün, Bylock Kullandığı İddiasının Ardından Takımdan Gönderildi
Böyle İntikam Görülmedi! Çıplak Kadın Fotoğraflarına Bakan Koca Neye Uğradığını Şaşırdı
Kemal Kılıçdaroğlu: Milli İstihbarat Teşkilatı, Adil Öksüz'ü Neden İzlemedi
Motosikleti Çalındı, 23 Yıl Sonra Polise İhbar Etti
"Halka Ateş Aç" Emrine Uymayıp İntihar Eden Astsubayın Ailesi Şehitlik İstiyor
Gece Oturumundan Protokol Konuşmaları Çıkarıldı, Chp Karar Değiştirdi
Bahçeli "Öleceksek Adam Gibi Ölelim" Dedi, Meclis Alkıştan Yıkıldı
İşte 15 Temmuz Darbe Girişiminin Seyrini Değiştiren Kahramanlar

eski f.bahçeli bekir irtegün, bylock kullandığı iddiasının ardından takımdan gönderildi

ESKİ F.BAHÇELİ BEKİR İRTEGÜN, BYLOCK KULLANDIĞI İDDİASININ ARDINDAN TAKIMDAN GÖNDERİLDİ

Eski Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün'ün ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldığı, bu yüzden de Başakşehir'den gönderildiği ortaya çıktı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 16:50
Puan Ver : Eski F.Bahçeli Bekir İrtegün, Bylock Kullandığı İddiasının Ardından Takımdan Gönderildi(7/10)4


Başakşehir transfer çalışmalarına önemli isimlerle anlaşma sağlarken geçtiğimiz günlerde tecrübeli savunmacı Bekir İrtegün'ün sözleşmesini feshetmişti. Başakşehir'in Bekir İrtegün ile ilgili aldığı kararın arkasında farklı bir neden olduğu ortaya çıktı.



ATV Haber'den Emrullah Erdinç'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem yarattı. Başakşehir'in Bekir İrtegün ile yolları ayırmasının sebebinin ByLock olduğu iddia edildi.



BYLOCK İDDİASI BİLE YETTİ



Başakşehir'in yurtdışı kampı sırasında havaalanında yapılan kontrollerde Bekir İrtegün'ün gözaltına alındığı ve savcılıkta ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldığı iddia edildi. Bekir İrtegün'ün ByLock kullanıcısı olduğu iddiasının ardından sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.



Kaynak: FutbolArena



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Eski  Fbahçeli  Bekir  İrtegün  Bylock  Kullandığı  İddiasının  Ardından  Takımdan  Gönderildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER