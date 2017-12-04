ESKİ FENERBAHÇELİ, ALKIŞLARLA FUTBOLA VEDA ETTİ
5 yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Lugano, 37 yaşında futbola veda etti.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski oyuncusu Diego Lugano futbolu bıraktı.
5 yıl boyunca Fenerbahçe forması giyen ve daha sonrasında takımdan ayrılan, Lugano Sarı-Lacivertli kulüple yollarını ayırdıktan sonra gittiği takımlarda dikiş tutturamamıştı.
PSG'YE GİTMİŞTİ
Fenerbahçe'nin ardından 2 sezon Paris Saint Germain forması giyen Uruguaylı oyuncu, daha sonra gittiği takımlarda 1 seneden fazla oynayamadı. Son olarak Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen Lugano Brezilya'da liglerin tamamlanmasının ardından futbolu bıraktı. Lugano'nun formasını giydiği Sao Paulo Serie A Ligi'ni 13'üncü sırada tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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