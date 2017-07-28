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Eski Fenerbahçeli Bekir İrtegün, Bylock Kullandığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
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ESKİ FENERBAHÇELİ BEKİR İRTEGÜN, BYLOCK KULLANDIĞI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINDI


Eski Fenerbahçeli Bekir İrtegün, ByLock Kullandığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
Tarih : 28 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Eski Fenerbahçeli Bekir İrtegün, Bylock Kullandığı Gerekçesiyle Gözaltına Alındı(8/10)4

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu 'ByLock' haberleşme programını kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Habertürk'ten Veli Sarboğa'nın haberine göre, ByLock kullandığı tespit edilen Bekir İrtegün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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