ESKİ FENERBAHÇELİ KRASİC, AVUSTRALYA TAKIMI SYDNEY'E GİTTİ
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Lechia Gdansk'a transfer olan Milos Krasic, 32 yaşında yeni adresini buldu: Sydney FC.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Lechia Gdansk'a transfer olan Milos Krasic, bir yeni transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekipte başarılı bir sezonu geride bırakan ve adeta yeniden doğan 32 yaşındaki futbolcu, bu kez dünyanın öbür ucuna gitmeye hazırlanıyor.
KRASIC TEKLİFİ KABUL ETTİ
Avustralya'nın son şampiyon Sydney FC'nin tecrübeli futbolcuyla temasa geçerek transfer teklifi yaptığını, Krasic'in de bunu kabul ettiği bildirildi. Gdansk Kulübü onay verdiği takdirde bu transferin gerçekleşeceği duyuruldu. Milos Krasic'in Polonya ekibiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
BOBO'YA ASİST YAPACAK
Sydney FC takımında eski bir Beşiktaşlı da forma giyiyor. Brezilyalı forvet Bobo, geçtiğimiz sezon kaydettiği 15 golle şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu. Bir başka eski Beşiktaşlı Filip Holosko ise şampiyonluğun ardından ayrılarak ülkesinin Bratislava takımına gitmişti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Krasic, Holosko yerine Bobo'yu golle buluşturmaya çalışan isim haline gelecek.
Kaynak: haberinburada
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