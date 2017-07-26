ESKİ FENERBAHÇELİ MARKOVİC, ORTADA KALDI
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic, Liverpool Menajeri Klopp'un "Planlarım arasında yok." sözleriyle ortada kaldı.
2015/16 sezonunda Fenerbahçe'ye kiralanan Lazar Markovic, hiçbir teklif alamayınca ortada kaldı.
Liverpool, 2014'te 25 milyon Euro'ya transfer ettiği Lazar Markoviç'i ilk olarak 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'ye kiralamıştı. Ancak bekleneni veremeyen Sırp yıldız, sezon sonunda geri döndü.
KLOPP GÖZDEN ÇIKARDI
23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise önce Sporting'e ardından Hull'a kiralandı. Bu sezona Liverpool'da başlayan ve kalıcı olmak isteyen Markoviç, Klopp'un, "Planlarım arasında yok" açıklamasıyla şok yaşadı.
Sırp kanat oyuncusu için henüz hiçbir takımdan teklif gelmediği de öğrenildi.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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