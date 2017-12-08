Eski Fenerbahçeli Vitor Pereira, futbolculara ve teknik direktörlere para saçmasıyla bilinen Çin Ligi takımlarından Shanghai ile görüşmelere başladı.

Andre Villas-Boas ile yollarını ayıran Çin ekibi Shanghai SIPG, eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile görüştü. Pereira, Çin'e giderek son görüşmeyi gerçekleştirecek ve ardından Shanghai SIPG'nin yeni teknik direktörü olacak.

Oriental Sports Daily'de yer alan habere göre, Andre Villas-Boas ile yollarını ayıran Shanghai SIPG, Pereira ile görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Vitor Pereira'nın kulüple ilgili daha çok bilgi almak ve son görüşmeyi gerçekleştirmek için bu hafta Çin'e gitmesi bekleniyor.

EN SON 1860 MÜNİH'TE ÇALIŞTI

Daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto, Olympiakos, Al Ahly Jeddah gibi takımları da çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam son olarak 1860 Münih'te görev yaptı.

Pereira'nın görüştüğü Shanghai SIPG, kadrosunda Hulk, Oscar, Elkeson gibi önemli yıldızları barındırıyor.

Kaynak: haberinburada