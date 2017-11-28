ESKİ FENERBAHÇELİ, ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYINI YIKTI
NBA'de Sacramento Kings, şampiyonluğun en güçlü adayı Golden State Warriors'u eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic'in son bölümde attığı kritik basketle yendi.
NBA'da Sacramento Kings, şampiyonluğun en güçlü adayı Golden State Warriors'u Bogdan Bogdanovic'in son bölümde attığı kritik basketin ardından 110-106 mağlup etti.
12,6 SANİYE KALA İŞİ BİTİRDİ
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic karşılaşma 106-106 devam ederken bitime 12,6 saniye kala takımını öne geçirdi. Son hücumu Warriors kullanamayınca Oracle Arena'dan zaferle ayrılan taraf Kings oldu.
12 SAYI ATTI
Bogdanovic maçı 12 sayı, 3 asist, 2 rebaund ile tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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