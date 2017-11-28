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Eski Fenerbahçeli, şampiyonluğun en büyük adayını yıktı

ESKİ FENERBAHÇELİ, ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYINI YIKTI

NBA'de Sacramento Kings, şampiyonluğun en güçlü adayı Golden State Warriors'u eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic'in son bölümde attığı kritik basketle yendi.

Tarih : 28 Kasım 2017, 14:30
Puan Ver : Eski Fenerbahçeli, Şampiyonluğun En Büyük Adayını Yıktı(10/10)6

NBA'da Sacramento Kings, şampiyonluğun en güçlü adayı Golden State Warriors'u Bogdan Bogdanovic'in son bölümde attığı kritik basketin ardından 110-106 mağlup etti.

12,6 SANİYE KALA İŞİ BİTİRDİ

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdan Bogdanovic karşılaşma 106-106 devam ederken bitime 12,6 saniye kala takımını öne geçirdi. Son hücumu Warriors kullanamayınca Oracle Arena'dan zaferle ayrılan taraf Kings oldu.

12 SAYI ATTI

Bogdanovic maçı 12 sayı, 3 asist, 2 rebaund ile tamamladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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