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Eski Fenerbahçeli Terraneo, Yeni Takımını Buldu
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Eski Fenerbahçeli Terraneo, yeni takımını buldu

ESKİ FENERBAHÇELİ TERRANEO, YENİ TAKIMINI BULDU

Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Giuliano Terraneo, İngiliz ekiplerinden West Bromwich Albion'la el sıkıştı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 16:30
Puan Ver : Eski Fenerbahçeli Terraneo, Yeni Takımını Buldu(10/10)6

Fenerbahçe'ye 2015 yılında büyük ümitlerle gelen ve geldiği zaman yaptığı Robin van Persie ve Nani transferleriyle dikkat çeken Giuliano Terraneo, Premier Lig'in yolunu tuttu.

DANIŞMAN OLARAK GÖREV ALACAK

Fenerbahçe'de yarım sezon çalıştıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan İtalyan futbol adamı, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'da teknik danışman olarak görev alacak.

Giuliano Terraneo'nun İngiliz ekibinde 6 ay görev alacağı ve kulübe danışman olarak yardım edeceği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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