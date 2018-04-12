Bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev yapan Giuliano Terraneo, İngiliz ekiplerinden West Bromwich Albion'la el sıkıştı.

Fenerbahçe'ye 2015 yılında büyük ümitlerle gelen ve geldiği zaman yaptığı Robin van Persie ve Nani transferleriyle dikkat çeken Giuliano Terraneo, Premier Lig'in yolunu tuttu.

DANIŞMAN OLARAK GÖREV ALACAK

Fenerbahçe'de yarım sezon çalıştıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan İtalyan futbol adamı, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'da teknik danışman olarak görev alacak.

Giuliano Terraneo'nun İngiliz ekibinde 6 ay görev alacağı ve kulübe danışman olarak yardım edeceği açıklandı.

Kaynak: haberinburada