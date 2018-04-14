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Eski Fenerbahçeli yıldız, sağ ayağından mermi çıkardı

ESKİ FENERBAHÇELİ YILDIZ, SAĞ AYAĞINDAN MERMİ ÇIKARDI

Eski Fenerbahçeli futbolcu Stoch, Karvina maçında attığı golle büyük alkış topladı.

Tarih : 14 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Eski Fenerbahçeli Yıldız, Sağ Ayağından Mermi Çıkardı(7/10)3

Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve Puskas ödüllü Miroslav Stoch, jeneriklik gollerine devam ediyor.

Çekya Ligi'nde oynanan Karvina maçında attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan Slovak futbolcu, özellikle uzaktan yaptığı vuruşla büyük alkış aldı.

Slavia Prag, sahasında ağırladığı ve Stoch'un iki gol kaydettiği mücadeleyi 3-2 kazandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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