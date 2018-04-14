ESKİ FENERBAHÇELİ YILDIZ, SAĞ AYAĞINDAN MERMİ ÇIKARDI
Eski Fenerbahçeli futbolcu Stoch, Karvina maçında attığı golle büyük alkış topladı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı ve Puskas ödüllü Miroslav Stoch, jeneriklik gollerine devam ediyor.
Çekya Ligi'nde oynanan Karvina maçında attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan Slovak futbolcu, özellikle uzaktan yaptığı vuruşla büyük alkış aldı.
Slavia Prag, sahasında ağırladığı ve Stoch'un iki gol kaydettiği mücadeleyi 3-2 kazandı.
Kaynak: haberinburada
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