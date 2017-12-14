Eski Fenerbahçeli Yıldızı Yerden Yere Vurdular
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Eski Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdular

ESKİ FENERBAHÇELİ YILDIZI YERDEN YERE VURDULAR

Fenerbahçe'de yıllarca bekleneni veremeyen Stoch, transfer olduğu Slavia Prag'da da 22 maçta 4 asistte kaldı, eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 11:00
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Fenerbahçe'de yıllarca bekleneni veremeyen Stoch sonunda Slavia Prag'a transfer olmuştu. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun Çekya'daki macerası da iyi gitmiyor.

Slovak futbolcu, 22 resmi maçta 4 asist yaparken gol sevinci yaşayamadı. Slavia'nın bu sezonki en pahalı transferi olan Stoch, performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Çekya ekibi, ligde lider Plzen'in 14 puan gerisinde, Avrupa Ligi'nde ise gruptan çıkamadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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