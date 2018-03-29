ESKİ FRANSA CUMHURBAŞKANI NİCOLAS SARKOZY'NİN YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007'deki seçim kampanyasında yasadışı finansman sağladığı gerekçesiyle yargılanacak.
Hakkında resmi soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, "yolsuzluk" ve "görevi suistimal" suçlarından yargılanacağı açıklandı.
2007 SEÇİMLERİNDE YASADIŞI FİNANSMAN SAĞLADI
63 yaşındaki Nicolas Sarkozy'nin, 2007'deki seçim kampanyası için yasadışı finansman sağlayıp sağlamadığını inceleyen yargıçları etkilemeye çalıştığı iddia ediliyor.
Suçlamalar, 2014 yılında kaydedilen Sarkozy'nin bazı telefon konuşmalarına dayandırılıyor.
ESKİ FRANSA LİDERİNİN AVUKATI DA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ
İlk olarak Fransız Le Monde gazetesinin duyurduğu haber daha sonra savcılık tarafından da doğrulandı.
Sarkozy'nin yanı sıra, eski Fransa liderinin avukatının ve yargıç Gilbert Azibert'in de yargılanmaları bekleniyor.
SUÇLAMALARI REDDEDECEĞİNİ AÇIKLADI
Üç isim de haklarındaki suçlamaları reddediyor.
Avukatları, Sarkozy'nin karara itiraz edeceğini açıkladı.
LİBYA LİDERİ KADDAFİ'DEN YARDIM ALDI
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'e yönelik suçlamalar "yolsuzluk" ve "görevi suistimal" ile sınırlı değil.
Nicolas Sarkozy'nin, 2007'de kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den kampanyası için maddi yardım aldığı, 2012'de kaybettiği seçim öncesi de yasaları ihlal ederek kampanyası için belirlenenden fazla harcama yaptığı öne sürülüyor.
Sarkozy bu suçlamaları da reddediyor.
Kaynak: haberinburada
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