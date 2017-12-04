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Eski Futbolcu Ergün Penbe: Fatih Terim Galatasaray'la Anlaştı

ESKİ FUTBOLCU ERGÜN PENBE: FATİH TERİM GALATASARAY'LA ANLAŞTI

Galatasaraylı Ergün Penbe, katıldığı Derin Futbol programında "Galatasaray Fatih Terim'le anlaştı. Akhisar maçında takımın başında sahaya çıkacak." dedi.

Tarih : 04 Aralık 2017, 10:20
Puan Ver : Eski Futbolcu Ergün Penbe: Fatih Terim Galatasaray'la Anlaştı(7/10)3

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programının yeni yorumcusu Ergün Penbe, yeni işine bomba etkisi yaratacak açıklamalarla başladı. Penbe, cumartesi gecesi yayınlanan programda, Galatasaraylı yöneticilerle Fatih Terim arasında bir görüşme gerçekleştiğini iddia etmiş ve Sarı Kırmızılı camiada bir heyecan dalgası yaratmıştı.

"TAKIMIN BAŞINDA FATİH TERİM OLACAK"

Tecrübeli futbol adamı, dün gece yaptığı açıklamada ise çok daha net ifadeler kullandı. Galatasaray yönetimi ve Terim'in kesin olarak anlaştığını öne süren Penbe, Sarı Kırmızılıların Fatih Terim ile ilgili gün içinde açıklama yapacağını, bir aksilik olmadığı taktirde de takımın gelecek hafta oynanacak Akhisar karşılaşmasına Terim'in teknik direktörlüğünde çıkacağını iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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