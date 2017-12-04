ESKİ FUTBOLCU ERGÜN PENBE: FATİH TERİM GALATASARAY'LA ANLAŞTI
Galatasaraylı Ergün Penbe, katıldığı Derin Futbol programında "Galatasaray Fatih Terim'le anlaştı. Akhisar maçında takımın başında sahaya çıkacak." dedi.
Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programının yeni yorumcusu Ergün Penbe, yeni işine bomba etkisi yaratacak açıklamalarla başladı. Penbe, cumartesi gecesi yayınlanan programda, Galatasaraylı yöneticilerle Fatih Terim arasında bir görüşme gerçekleştiğini iddia etmiş ve Sarı Kırmızılı camiada bir heyecan dalgası yaratmıştı.
"TAKIMIN BAŞINDA FATİH TERİM OLACAK"
Tecrübeli futbol adamı, dün gece yaptığı açıklamada ise çok daha net ifadeler kullandı. Galatasaray yönetimi ve Terim'in kesin olarak anlaştığını öne süren Penbe, Sarı Kırmızılıların Fatih Terim ile ilgili gün içinde açıklama yapacağını, bir aksilik olmadığı taktirde de takımın gelecek hafta oynanacak Akhisar karşılaşmasına Terim'in teknik direktörlüğünde çıkacağını iddia etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar